На Подъездном переулке под землей прорвало трубу

Вечером в среду, 5 февраля, в редакцию Piter.tv поступило видео из центра Петербурга, где прорвало тепломагистраль. Происшествие случилось в районе дома №15 по Подъездному переулку.
На кадрах видно, что под напором кипятка грунт размыло, в результате чего провалился значительный кусок дороги. На месте происшествия появились сотрудники "Теплосети Санкт-Петербурга", которые предотвращают вытекание воды на улицу.
На время работ ограничено движение автомобилей от улицы Марата до набережной Обводного канала.
Информации о пострадавших нет, также нет и потребителей теплоэнергии, которых могло бы коснуться отключение горячей воды. Ремонт труб должен завершиться ближе к вечеру 6 февраля.
Ранее мы сообщили о том, что двор неподалеку от площади Мужества после прорыва залило кипятком.
Видео: Piter.tv
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