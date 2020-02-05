На Подъездном переулке под землей прорвало трубу

Заметно, что после инцидента в центре Петербурга провалился кусок дороги.

Вечером в среду, 5 февраля, в редакцию Piter.tv поступило видео из центра Петербурга, где прорвало тепломагистраль. Происшествие случилось в районе дома №15 по Подъездному переулку.

На кадрах видно, что под напором кипятка грунт размыло, в результате чего провалился значительный кусок дороги. На месте происшествия появились сотрудники "Теплосети Санкт-Петербурга", которые предотвращают вытекание воды на улицу.

На время работ ограничено движение автомобилей от улицы Марата до набережной Обводного канала.

Информации о пострадавших нет, также нет и потребителей теплоэнергии, которых могло бы коснуться отключение горячей воды. Ремонт труб должен завершиться ближе к вечеру 6 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что двор неподалеку от площади Мужества после прорыва залило кипятком.

Видео: Piter.tv