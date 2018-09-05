На Планерной рабочие ночью обустраивали остановку

Петербуржцы недовольны работами дорожных служб в темное время суток.

В Приморском районе Петербурга местные жители жалуются на строителей, которые занимаются установкой транспортной остановки в ночное время. Инцидент произошел около часа ночи на Планерной улице вблизи 55 дома корпус 1.

Как отмечают очевидцы, рабочие заявили, что имеют разрешение администрации. Некоторые считают, что обходить закон о тишине - неправильно, ведь люди пришли домой с работы и хотят отдыхать. Другие же оправдывают такие действия.

Недовольные граждане вызвали правоохранительные органы. Оперативники не смогли помочь в данной ситуации, так как разрешение выдано на законных основаниях. Также жителям районе не помогла и служба 004.

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