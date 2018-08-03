На Планерной перевернулась бетономешалка: машина влетела в столб и разлила цемент

Участок ДТП оказался сильно поврежден в результате инцидента.

В Приморском районе Петербурга утром 3 августа на трассе перевернулась бетономешалка. Большегрузная машина успела нанести серьезные повреждения ограждениям Планерной улицы, прежде чем завалиться на бок. Водитель нес железобетонный столб, затем влетел на полной скорости в ограждение и разлил цемент на проезжую часть.

На данный момент на участке ДТП работают экстренные службы и правоохранительные органы. Очевидцы отмечают, что с большой долей вероятности шоферу потребовалась помощь бригады медиков скорой помощи.

Фото и видео: Piter.tv