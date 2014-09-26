На Пискарёвском кладбище в Петербурге почтили день начала блокады

Власти Петербурга возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина".

Также цветы возложили к Вечному огню. На территории кладбища сейчас работает выставка "Я верю в свой народ",

Напомним, 8 сентября в Петербурге и России вспоминают жертв блокады Ленинграда.

На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, депутаты ЗакСа. Кроме того, по информации пресс-служба Смольного, приехала делегация жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Донецке.

По данным на 1 августа, в Петербурге проживает 54,5 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Фото: администрация Петербурга