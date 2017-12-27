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На Пионерской автомобиль сбил пешехода и оказался на встречке
Вчера, 17:42
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Asyaromanenkova
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На Пионерской автомобиль сбил пешехода и оказался на встречке

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Авария с участием пешехода и иномарки произошла на Пионерской улице около дома 30. Обстоятельства ДТП выясняются.

Во вторник, 16 января, около 17.20 произошла авария с участием пешехода и автомобиля Daewoo Nexia. Около дома 30 на Пионерской улице машина сбила пешехода. Судя по всему, пострадавший получил травмы. на месте работала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства аварии не известны. Очевидцы сообщают, что от удара пешеход разбил лобовое стекло машины. Автомобиль оказался на встречной полосе. Возможно, он уходил от столкновения. О состоянии пострадавшего ничего пока не известно.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: ДТП

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