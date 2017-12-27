На Пионерской автомобиль сбил пешехода и оказался на встречке

Авария с участием пешехода и иномарки произошла на Пионерской улице около дома 30. Обстоятельства ДТП выясняются.

Во вторник, 16 января, около 17.20 произошла авария с участием пешехода и автомобиля Daewoo Nexia. Около дома 30 на Пионерской улице машина сбила пешехода. Судя по всему, пострадавший получил травмы. на месте работала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства аварии не известны. Очевидцы сообщают, что от удара пешеход разбил лобовое стекло машины. Автомобиль оказался на встречной полосе. Возможно, он уходил от столкновения. О состоянии пострадавшего ничего пока не известно.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург