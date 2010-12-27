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Строительный кран упал на землю в Петроградском районе
Сегодня, 19:14
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nadezhda_sib

Строительный кран упал на землю в Петроградском районе

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В результате инцидента никто не пострадал.

Во время стройки в Петроградском районе Петербурга стреловой кран упал на землю. Инцидент произошел 22 ноября, сообщила "Фонтанка.ру".

Стройплощадка находится на пересечении улиц Малой Зеленина и Петергофской. Сейчас там строится жилой комплекс, который должен быть готов к концу 2022 года. 

Обошлось без пострадавших, однако была угроза того, что кран мог упасть на жилой дом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ИТМО оштрафовали за обрушения корпуса на Ломоносова на полмиллиона рублей. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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