Строительный кран упал на землю в Петроградском районе

В результате инцидента никто не пострадал.

Во время стройки в Петроградском районе Петербурга стреловой кран упал на землю. Инцидент произошел 22 ноября, сообщила "Фонтанка.ру".

Стройплощадка находится на пересечении улиц Малой Зеленина и Петергофской. Сейчас там строится жилой комплекс, который должен быть готов к концу 2022 года.

Обошлось без пострадавших, однако была угроза того, что кран мог упасть на жилой дом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ИТМО оштрафовали за обрушения корпуса на Ломоносова на полмиллиона рублей.

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