Легковушка выгорела по всей площади.

В ночь на четверг, 30 июля, на Петергофском шоссе сгорел автомобиль Kia. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателям в 02:34. Пламенем был объят легковой автомобиль Kia, который припарковали во дворе возле дома № 53 на Петергофском шоссе.

С пожаром боролись девять человек личного состава МЧС. Пожар удалось потушить за полчаса. Однако автомобиль полностью выгорел.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в доме на Народной улице в Петербурге тушили 16 спасателей.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/вк