Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Первом канале в августе выйдет сериал "Инквизитор"
Сегодня, 12:48
0
nastya960
73

На Первом канале в августе выйдет сериал "Инквизитор"

0
 
 

Съемки многих эпизодов проходили в Выборге.

С 1-2 августа на Первом канале покажут многосерийный фильм, который снимался в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщают российские СМИ.

"Инквизитор" - детектив о том, как петербургская сыщица Наталья Серебрянская берется расследовать череду зловещих убийств, происходящих в провинциальном городке Мельберг (в этой роли выступил Выборг). Кто-то с холодным расчетом убивает всех влиятельных людей города и рядом оставляет венок и послания на латыни.

Снимая "Инквизитора", мы полтора месяца провели в очень красивом городе Выборге. За это время город стал для меня родным, ведь мы его пешком весь исходили.

Виктория Исакова, сыграла роль сыщицы Серебрянской

Также картину снимали в Москве и Санкт-Петербурге. 

Фото: Библиотечный интеллект - клуб/ ВК

Теги:
Категории: Лента новостей Выборг

Оставить комментарий

5