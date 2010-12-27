На Первом канале в августе выйдет сериал "Инквизитор"

Съемки многих эпизодов проходили в Выборге.

С 1-2 августа на Первом канале покажут многосерийный фильм, который снимался в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщают российские СМИ.

"Инквизитор" - детектив о том, как петербургская сыщица Наталья Серебрянская берется расследовать череду зловещих убийств, происходящих в провинциальном городке Мельберг (в этой роли выступил Выборг). Кто-то с холодным расчетом убивает всех влиятельных людей города и рядом оставляет венок и послания на латыни.

Снимая "Инквизитора", мы полтора месяца провели в очень красивом городе Выборге. За это время город стал для меня родным, ведь мы его пешком весь исходили. Виктория Исакова, сыграла роль сыщицы Серебрянской

Также картину снимали в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Библиотечный интеллект - клуб/ ВК