Как сообщает "Фонтанка", 11 сентября из окна жилого дома с 25 этажа на улице Федора Абрамова, 16/1 выпала молодая девушка.
Причины случившегося неизвестны.
От полученных травм она скончалась.
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На Парнасе выпала девушка с 25-го этажа
В понедельник, 11 сентября на улице Федора Абрамова из окна 25 этажного дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась.
Как сообщает "Фонтанка", 11 сентября из окна жилого дома с 25 этажа на улице Федора Абрамова, 16/1 выпала молодая девушка.