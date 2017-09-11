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На Парнасе выпала девушка с 25-го этажа

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В понедельник, 11 сентября на улице Федора Абрамова из окна 25 этажного дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась.

Как сообщает "Фонтанка", 11 сентября из окна жилого дома с 25 этажа на улице Федора Абрамова, 16/1 выпала молодая девушка.

Причины случившегося неизвестны.

От полученных травм она скончалась.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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