Видео: на Парашютной вода затопила проезжую часть‍

Из-под газона на петербуржцев набросился холодный гейзер.

В Приморском районе днем 9 сентября произошла серьезная коммунальная авария. На территории улицы Маршала Новикова, начиная от участка с проспектом Королева и до Парашютной улицы произошел прорыв трубопровода.

Как отмечают очевидцы событий, поток воды нанес крупные разрушения дороге. Местные жители не могли пересечь тротуар, не промокнув. Также вода разлилась по проезжей части. Устранением аварии занимались представители "Водоканала". на некоторое время район был лишен доступа к холодной воде. На данный момент ситуацию исправили.

Фото и видео: Piter.tv