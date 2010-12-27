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На Олеко Дундича годовалая девочка отравилась жидкостью для розжига
Сегодня, 9:38
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lesjasap
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На Олеко Дундича годовалая девочка отравилась жидкостью для розжига

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Сейчас на здоровьем пациентки наблюдают медики.

Во Фрунзенском районе Петербурга годовалая девочка попала в больницу с отравлением. Малышка, оставшись без присмотра родителей, глотнула из бутылки для розжига.

В настоящее время пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Ребенок госпитализирован в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Юную петербурженку забрали врачи скорой помощи прямо из квартиры по улице Олеко Дундича. Инцидент произошел около 19 часов вечера 18 июля.

В правоохранительных органах отметили, что семья, в которой воспитывается девочка, на учете не состоит и считается благополучной.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия

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