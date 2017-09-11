Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля "БМВ" сбил пешехода.
По данным очевидцев, удар был настолько сильный, что пешеход буквально влетел в лобовое стекло иномарки. Водитель пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Пешеход в реанимации.
Сегодня, 19:57
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На Октябрьской набережной иномарка врезалась в пешехода
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о наезде иномарки на пешехода на Октябрьской набережной. Последний оказался в реанимации.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля "БМВ" сбил пешехода.