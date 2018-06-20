На Охте похитили человека

Мужчину схватили у отделения банка, запихнули в иномарку и увезли в неизвестном направлении.

На Охте похитили жителя Гатчинского района. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне около 14 часов в правоохранительные органы обратился 30-летний петербуржец. Мужчина рассказал о нелегкой судьбе своего знакомого, 26-летнего жителя Гатчинского района.

Как рассказал заявитель, возле офиса Сбербанка на площади Карла Фаберже молодого человека схватили неизвестные, посадили в автомобиль Porsche Cayenne с госзнаками Ленобласти и увезли в неизвестном направлении.

Проводится проверка.