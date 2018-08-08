На Обуховской обороны рабочие нечаянно повредили водопровод

Бригада собиралась установить новый осветительный столб.

Петербуржцы рассказали о неловкости дорожных рабочих, проводивших бурение ямы на проспекте Обуховской обороны. Сотрудники собирались выкопать землю, чтобы на данном участке установить новый столб для освещения улицы. В один момент все пошло не так: по случайности мужчины задели тяжелой техникой местную водопроводную конструкцию. В результате инцидента из пострадавшего трубопровода забил "родник". Очевидцам удалось заснять на фото и видео последствия "ремонта".

Как отмечают свидетели событий, в акте работ было написано о том, что на самом деле сотрудники проводили демонтаж старого столба в ходе которого и была задета труба. Новый установили вблизи места происшествия.

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