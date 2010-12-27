На Обуховской обороны произошла массовая авария

Четыре машины не смогли разминуться по дороге домой: всем пришлось задержаться до приезда полиции.

В Невском районе Петербурга произошла авария, собравшая сразу несколько транспортных средств. На проспекте Обуховской Обороны около гипермаркета "Лента" столкнулись четыре машины. В результате удара никто не погиб.

Как отмечают очевидцы, пострадали только три иномарки. Последняя (четвертая) машина успела "улететь" вперед. Причиной ДТП свидетели событий называют поспешность автомобилистов, каждый из которых старался побыстрее добраться до дома, игнорируя других участников движения. Усугубил ситуацию мокрый асфальт, который не позволил шоферам вовремя затормозить и избежать вечерней пробки на дороге. Один из водителей уточнил, что тормоза в его автомобиле сработали только с третьего раза.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб