На Невском проспекте лишили жилья психиатра, не выплатившего долг по кредиту

Несколько лет назад мужчина взял кредит - 850 тысяч рублей в организации ООО "Доверие недвижимость". Сначала он выплачивал деньги, но потом его бизнес разорился.

В понедельник, 25 марта, судебные приставы выселили из комнаты на Невском проспекте петербургского психиатра Александра Алексеева. Piter.TV присутствовал на месте событий.

Как стало известно нашей съемочной группе, несколько лет назад мужчина взял кредит - 850 тысяч рублей в организации ООО "Доверие недвижимость". Александр Алексеев вместе с друзьями открыл частную клинику. Сначала он выплачивал кредит, но потом его бизнес разорился. "Доверие недвижимость" подало иск в Смольнинский районный суд. Суд постановил: отдать комнату в счет неоплаченного долга.

С момента, когда он разорился, у него не было возможности выплачивать кредит. Осталась не такая уж большая сумма, около 200 тысяч рублей. Из-за этого его пытаются лишить единственного жилья. Красимир Врански, общественник

Мужчину выселили из жилья в присутствии милиции и судебных приставов, хотя стоимость комнаты явно выше, чем размер долга - так считают его соседи и защитники. Piter.TV узнал, что Александр Алексеев несколько раз неудачно обжаловал судебное решение. Сейчас, в поисках правды, петербуржец дошел до Европейского суда по правам человека. Мужчине остается только ждать решения ЕСПЧ в статусе бомжа - другого жилища у него просто нет. По данным Piter.TV, сейчас медик нигде не работает, у него есть проблемы со здоровьем. Пока что Александр Алексеев просто не знает, где будет жить.

Абсолютно благополучный человек. Он 30 лет приносил пользу нашей стране, нашему государству. Человек, который никого не обидел, помог многим людям, а государство его выселило. Людмила Лукьяненко, общественница

Представители УФССП отказались от общения со съемочной группы и не смогли дать разъяснения о реальной стоимости комнаты в историческом доме на Невском проспекте. По данным общественников, кадастровая стоимость жилища - 2.5 млн рублей.

Видео: Piter.TV