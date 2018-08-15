На Наставников авария с "перевертышем" попала на видео

Частный трамвай "Чижик" смог заснять произошедшее на видео.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 14 августа иномарка перевернулась во время движения и "легла" на крышу. Инцидент произошел в то время, когда водитель пытался сделать поворот. В это же время прямо перед ним находился еще один автомобиль. Он двигался по зеленому сигналу светофора. Ситуация попала на камеры видеонаблюдения.

Как отмечают очевидцы, ДТП произошло на перекрестке между Ленской улицей и проспектом Наставников. В результате небольшого удара легковушек, который пришелся "Фольксвагену" по касательной, автомобиль закрутился и перевернулся. Управлял транспортным средством местный житель. Он вез пассажира - женщину. Их состояние неизвестно.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб