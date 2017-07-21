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В Петербурге водителю автобуса в лицо распылили перцовый газ

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Днем 21 июля водителю автобуса в Невском районе Петербурга распылили в лицо перцовый газ.

Как сообщает "Фонтанка", в Невском районе Петербурга 21 июля водителю автобуса в лицо распылили перцовый газ. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Мужчина управлял автобусом на 118-м маршруте. Ситуация произошла около восьмого дома по Народной улице. Что послужило причиной инцидента - неизвестно. Пассажирам пришлось покинуть транспорт.

В "Пассажиравтотрансе" выясняют все обстоятельства случившегося.

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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