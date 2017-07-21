В Петербурге водителю автобуса в лицо распылили перцовый газ

Днем 21 июля водителю автобуса в Невском районе Петербурга распылили в лицо перцовый газ.

Как сообщает "Фонтанка", в Невском районе Петербурга 21 июля водителю автобуса в лицо распылили перцовый газ. Мужчине потребовалась медицинская помощь.



Мужчина управлял автобусом на 118-м маршруте. Ситуация произошла около восьмого дома по Народной улице. Что послужило причиной инцидента - неизвестно. Пассажирам пришлось покинуть транспорт.



В "Пассажиравтотрансе" выясняют все обстоятельства случившегося.