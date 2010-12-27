На Народного Ополчения ночью была паника: жители заявили о хлопке газа

Информация о пострадавших уточняется.

В Кировском районе Петербурга в жилом доме произошел хлопок газа. Об этом заявили жители дома на Народного Ополчения, 131. Соседи рассказали, что услышали из помещения хлопок, который напоминает взрыв газа. На место прибыли несколько пожарных бригад. Специалисты из ГУ МЧС не обнаружили следов возгорания.

По информации от петербуржцев, проблему вызвал хозяин квартиры в третьей парадной здания. Изначально появились сведения, что хлопком сломало стену между двумя помещениями, но позже огнеборцы опровергли информацию о повреждении несущих стен.

Также представители экстренного ведомства не обнаружили утечки газа и проблем с электрооборудованием. Эвакуацию жителей было решено не проводить, хотя многие столпились на улице, не понимая, что происходит и зачем к дому подъехало несколько машин спасателей и полиции.

В настоящее время с владельцем квартиры поговорили оперативники. Они продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Очевидцы рассказали об одном пострадавшем, но данный факт не подтвержден официальными органами. На месте работало 25 человек личного состава МЧС и 7 спецмашин.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб