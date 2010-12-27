На Можайской столкнулись два автомобиля

Петербуржцы решили не пропускать друг друга и их машины врезались.

В Адмиралтейском районе вечером 12 августа произошла автомобильная авария. В центре Петербурга столкнулись две легковые машины. Инцидент произошел на перекрестке между Можайской улицей и Молодетскосельским проспектом.

Как отмечают очевидцы, оба водителя не захотели пропускать друг друга, несмотря на относительно свободную проезжую часть. В результате удара транспортные средства получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.

Пора виновников ДТП на дороге как-то отмечать, чтоб другие участники движения видели, что рядом аварийно опасный автомобиль, например звезду на крышу ставить делятся предложениями пользователи социальных сетей

На место была вызвана инспекция ДПС.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб