На Можайской столкнулись два автомобиля

В Адмиралтейском районе вечером 12 августа произошла автомобильная авария. В центре Петербурга столкнулись две легковые машины. Инцидент произошел на перекрестке между Можайской улицей и Молодетскосельским проспектом.
Как отмечают очевидцы, оба водителя не захотели пропускать друг друга, несмотря на относительно свободную проезжую часть. В результате удара транспортные средства получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.
Пора виновников ДТП на дороге как-то отмечать, чтоб другие участники движения видели, что рядом аварийно опасный автомобиль, например звезду на крышу ставить
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На место была вызвана инспекция ДПС.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб