На Московском вокзале женщина отдала деньги мошеннику, обещавшему ей билеты на курорт

Полиции удалось поймать мошенника, который взял деньги у доверчивой петербурженки на Московском вокзале. Он обещал пострадавшей раздобыть билеты до Минеральных вод.

Сотрудники линейного управления МВД на транспорте смогли вычислить и поймать жителя Ленобласти, подозреваемого в мошенничестве. 43-летнего мужчину задержали на Московском вокзале. Оказалось, что подозреваемый живет в городе Кириши.

На крючок мужчины попалась 41-летняя петербурженка. Она не смогла купить билеты на поезд до Минеральных вод на нужную ей дату. Тут-то к ней и подошел подозреваемый. Он смог убедить свою новую знакомую, что достанет ей нужные билеты за 25 тысяч. Женщина ему поверила и отдала деньги. После чего мужчина скрылся. Поняв, что никакие билеты мужчина покупать ей не будет, пострадавшая пошла в полицию.

Полиция выяснила, что мужчина нигде официально не работает. При этом ранее его уже судили за имущественные преступления. Теперь его копилка пополнится статьей за мошенничество. В случаи доказательства его вины, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.