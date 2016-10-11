На Московском вокзале в Петербурге женщина совершила кражу

В Петербурге 56-летняя женщина совершила кражу на Московском вокзале.

В Санкт-Петербурге на московском вокзале раскрыта кража по "горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявили местную жительницу, которую подозревают в совершении кражи. Полицейским удалось установить, что 56-летняя петербурженка, которая работает в сувенирной лавке, совершила кражу. Она похитила личные вещи из сумки, которая была оставлена в павильоне.

Выяснилось, что украдено был брендовый фотоаппарат. Кроме того, злоумышленница быстро сдала украденное в комиссионный магазин, за что получила денжное вознаграждение.

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. В отношении петербурженки возбуждено угловное дело по статье "Кража".