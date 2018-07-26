На Московском шоссе ночью насмерть сбили человека

Трагедия произошла на "участке смерти".

Под утром на Московском шоссе автомобиль сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте. На одежде жертвы не было светоотражающих знаков, поэтому водитель не заметил препятствие на дороге.

По сведениям от очевидца, сейчас на месте работают правоохранительные органы. Вблизи стоит припаркованная иномарка "Мерседес-спринтер". Является ли легковой автомобиль тем, который сбил человека - неизвестно. Петербуржцы предполагают, что машина может оказаться транспортом самого погибшего. По предположениям других участников движения, мужчина мог остановиться, чтобы отремонтировать собственную машину, но неудачно вышел на проезжую часть.

Вокруг участка, на котором произошла авария, разбросаны вещи и одежда. Как отмечают медики, мужчина не выжил. Он сконяался от полученных травм на месте.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб