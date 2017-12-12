Вечером 12 декабря на Московском проспекте под автобус попали две женщины. Об этом пишет "Росбалт".
Авария произошла на Московском проспекте у дома 212. Там автобус в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух девушек 1995 и 1998 года рождения.
Пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
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На Московском проспекте две девушки попали под автобус
Вечером 12 декабря автобус сбил двух девушек на Московском проспекте.
Вечером 12 декабря на Московском проспекте под автобус попали две женщины. Об этом пишет "Росбалт".