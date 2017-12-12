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На Московском проспекте две девушки попали под автобус

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Вечером 12 декабря автобус сбил двух девушек на Московском проспекте.

Вечером 12 декабря на Московском проспекте под автобус попали две женщины. Об этом пишет "Росбалт".

Авария произошла на Московском проспекте у дома 212. Там автобус в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух девушек 1995 и 1998 года рождения.

Пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.  

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Категории: Новости СПб

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