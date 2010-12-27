На Моисеенко обнаружено три мертвых человека: погибла петербургская семья

Полиция считает, что убийца местных жителей также погиб.

В Центральном районе Петербурга полиция обнаружила три трупа. Целая семья оказалась мертва в собственной квартире по улице Моисеенко. Об этом сообщает "Мойка78". У двоих пожилых людей оказались проломлены черепа. Представители полиции считают, что их травмировал третий погибший - 26-летний сын.

Приехавшие на вызов специалисты заметили явные признаки насильственной смерти у двоих из трех умерших петербуржцев. Оперативники установили, что они являлись супружеской парой. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Тела направлены на изучение экспертам.

Фото: Piter.tv