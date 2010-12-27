Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Очевидцы: на Маршала Захарова насмерть сбили человека
Сегодня, 17:23
0
TretyakovaS
112

Очевидцы: на Маршала Захарова насмерть сбили человека

0
 
 

Вечером 8 апреля на Маршала Захарова насмерть сбили человека. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 8 апреля на Маршала Захарова человек попал под машину. По словам очевидцев, пожилого пешехода сбил автомобиль "Фолькцсваген". 

Пользователи сообщили, что пешеход скончался. 

Обстоятельства произошедшего не уточняются. 

 

Все новости района
Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5