Очевидцы: на Маршала Захарова насмерть сбили человека

Вечером 8 апреля на Маршала Захарова человек попал под машину. По словам очевидцев, пожилого пешехода сбил автомобиль "Фолькцсваген".
Пользователи сообщили, что пешеход скончался.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Вечером 8 апреля на Маршала Захарова насмерть сбили человека. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Вечером 8 апреля на Маршала Захарова человек попал под машину. По словам очевидцев, пожилого пешехода сбил автомобиль "Фолькцсваген".
Пользователи сообщили, что пешеход скончался.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.