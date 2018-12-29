На Маршала Тухачевского ЖЭК отказывается помогать жителям дома избавиться от удушающего "аромата"

Петербуржцы не знают, к кому еще обратиться за решением проблемы.

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители жалуются на проблему, возникшую в одном из жилых домов. Очевидцы заявляют, что в здании 33 по улице маршала тухачевского распространяется вонючий аромат, на лестничной клетке первого этажа все заледенело, а само общее пространство заволокло паром. При этом, подобные неудобства жители замечают регулярно.

Свидетели событий утверждают, что запах не выветривается из квартир. Обращения в ЖЭК не дали положительного результата: в службе заявили, что дом не находится в их зоне ответственности. Аварийные службы также не могут справиться с проблемой.

В комментариях к посту пользователи социальных сетей предложили пострадавшим обратиться за помощью в Жилищную инспекцию. Они добавили, что ответственные лица сразу найдутся.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб