На Маршала Тухачевского ЖЭК отказывается помогать жителям дома избавиться от удушающего "аромата"

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители жалуются на проблему, возникшую в одном из жилых домов. Очевидцы заявляют, что в здании 33 по улице маршала тухачевского распространяется вонючий аромат, на лестничной клетке первого этажа все заледенело, а само общее пространство заволокло паром. При этом, подобные неудобства жители замечают регулярно.
Свидетели событий утверждают, что запах не выветривается из квартир. Обращения в ЖЭК не дали положительного результата: в службе заявили, что дом не находится в их зоне ответственности. Аварийные службы также не могут справиться с проблемой.
В комментариях к посту пользователи социальных сетей предложили пострадавшим обратиться за помощью в Жилищную инспекцию. Они добавили, что ответственные лица сразу найдутся.
Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
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