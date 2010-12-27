На Маршала Казакова мужчину забили поленом

Мужчину в ходе драки до смерти забили поленом

22 октября в Петербурге около одного из домов по улице Маршала Казакова обнаружили тело мужчины. Им оказался безработный петербуржец 1960 года рождения, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Как стало известно, погибший получил смертельные ранения в ходе ссоры. Его оппонент нанес ему удары поленом, после которых он скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

Из-за чего произошел конфликт устанавливает следствие. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему объявления.