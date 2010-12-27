На Малоохтинском сбили мотоциклиста

Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В субботу, 17 августа, в Красногвардейском районе легковушка сбила мотоциклиста. Об этом сообщили в полиции города.

Как стало известно, инцидент случился в районе часа ночи на Малоохтинском проспекте у дома 61А. Иномарка "Хендай" под управлением 22-летнего молодого человека сбила мотоциклиста. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Фото: Piter. TV