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На Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП

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Машины встали "паровозиком". О пострадавших не сообщается.

Вечером 6 апреля на Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Из автомобилей образовался "паровозик". Об этом сообщают очевидцы.

Дорожный инцидент произошел в районе дома № 92.

О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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