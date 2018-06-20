Вечером 6 апреля на Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Из автомобилей образовался "паровозик". Об этом сообщают очевидцы.
Дорожный инцидент произошел в районе дома № 92.
О пострадавших не сообщается.
Видео: Piter.tv
Машины встали "паровозиком". О пострадавших не сообщается.
Вечером 6 апреля на Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Из автомобилей образовался "паровозик". Об этом сообщают очевидцы.
Дорожный инцидент произошел в районе дома № 92.
О пострадавших не сообщается.
Видео: Piter.tv
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