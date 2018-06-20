Машины встали "паровозиком". О пострадавших не сообщается.

Вечером 6 апреля на Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП. Из автомобилей образовался "паровозик". Об этом сообщают очевидцы.

Дорожный инцидент произошел в районе дома № 92.

О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.tv