На Малой Садовой задержали активистку, устроившую одиночный пикет

Девушка провела акцию в поддержку московских оппозиционеров.

В воскресенье, 4 августа, в Петербурге задержали активистку Марию Малышеву, вышедшую на одиночный пикет в поддержку московских оппозиционеров. Об этом в своем Facebook сообщил участник "Бессрочного протеста" Евгений Мусин.

Девушка провела акцию на Малой Садовой улице. В руках она держала плакат: "Дело о беспорядках в Москве, ночные обыски — агония преступного трусливого путинского режима". К девушке подошли сотрудники правоохранительных органов и отвезли ее в 78-й отдел полиции.

Таким образом, активистка выступила в поддержку московских оппозиционеров, снятых с выборов в Мосгордуму. Большинство из них находятся под домашним арестом и проходят свидетелями по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

Фото: Telegram-канал "Помощь задержанным СПб"