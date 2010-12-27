На Макарова опрокинулся "Гелендваген": пассажиры вылетели из машины

Люди в салоне оказались не пристегнуты.

На Васильевском острове в ночь на 14 августа произошла авария. В результате автомобиль "Гелендваген" перевернулся и боком "прилег" на проезжую часть. Пассажиров выбросило из транспортного средства на улицу.

Как отмечают свидетели событий, инцидент произошел вблизи съезда на ЗСД по набережной Макарова. Водитель иномарки "Мерседес-Бенц" не смог справиться с управлением и столкнулся с ограждением.

На месте работали экстренные службы и полиция. Сведений о состоянии пострадавших нет. На данный момент машину уже забрали с участка дороги. Ее пришлось грузить на эвакуатор.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб