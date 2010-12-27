Жителям дома на Луначарского вернут тепло и воду

На Луначарского петербуржцы дождались завершения восстановительных работ на трубопроводе.

В Санкт-Петербурге 17 апреля завершились восстановительные работы на магистральном трубопроводе около дома №7, корпус 1, на проспекте Луначарского. С сегодняшнего дня восемь жилых домов получат отопление, об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб". Также специалисты откроют задвижки, чтобы горячая вода поступила в квартиры жильцов.

Напомним, что на данном участке прорвало трубу с кипятком, в последствии чего проезжая часть была полностью залита. К 14.20 место коммунальной аварии было огорожено.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Юрия Гагарина "гейзер" из тепломагистрали достиг второго этажа жилого дома.