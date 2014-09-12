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Видео: На Литейном проспекте столкнулись две иномарки

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Пострадавших нет.

Во вторник, 4 сентября, рано утром в Центральном районе Санкт-Петербурга столкнулись две иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как видно в ролике, два автомобиля не поделили дорогу на Литейном проспекте. В результате ДТП у белой иномарки полностью погнулось правое переднее колесо.  Ни один из водителей серьезных травм не получил и начал разбирать ситуацию с прибывшим на место сотрудником ДПС.

Ранее мы рассказывали о двух маршрутках с пассажирами, столкнувшихся около метро "Купчино". 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп на литейном проспекте
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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