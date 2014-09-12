Видео: На Литейном проспекте столкнулись две иномарки

Пострадавших нет.

Во вторник, 4 сентября, рано утром в Центральном районе Санкт-Петербурга столкнулись две иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как видно в ролике, два автомобиля не поделили дорогу на Литейном проспекте. В результате ДТП у белой иномарки полностью погнулось правое переднее колесо. Ни один из водителей серьезных травм не получил и начал разбирать ситуацию с прибывшим на место сотрудником ДПС.

Ранее мы рассказывали о двух маршрутках с пассажирами, столкнувшихся около метро "Купчино".

Видео: Piter.TV