На Лиговском проспекте собралась авария из 5 машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам автолюбителей, причиной аварии стал гололед.
О пострадавших информации нет.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Вечером 13 декабря на Лиговском проспекте столкнулись 5 машин. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
На Лиговском проспекте собралась авария из 5 машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам автолюбителей, причиной аварии стал гололед.
О пострадавших информации нет.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург