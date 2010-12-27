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На Лиговском проспекте собралась авария из 5 машин
Сегодня, 22:16
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TretyakovaS
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На Лиговском проспекте собралась авария из 5 машин

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Вечером 13 декабря на Лиговском проспекте столкнулись 5 машин. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Лиговском проспекте собралась авария из 5 машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам автолюбителей, причиной аварии стал гололед.

О пострадавших информации нет.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Теги: авария , дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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