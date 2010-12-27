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Старушка с Лиговки напугала грабителя неожиданной активностью
Сегодня, 12:29
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Shdaria
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Старушка с Лиговки напугала грабителя неожиданной активностью

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В Петербурге ночному налётчику не удалось ограбить пенсионерку.

В Петербурге неизвестный пробрался в квартиру пенсионерки на Лиговском проспекте ночью. Он угрожал ей расправой, требую у сонной пожилой женщины деньги. Однако бабушке удалось самой расправится с грабителем. 

В отделение полиции Фрунзенского района 67-летняя петербурженка обратилась 27 октября. Она сообщила, что ее разбудил стук камня о стекло. Затем в расположенной на первом этаже квартире появился высокий мужчина в кофте с серым капюшоном. Он грубо схватил пенсионерку за руки и потребовал дать ему деньги. Заявительница смогла выбраться из рук грабителя, после чего активно стучала и звонила соседям в двери, а также кричать о помощи. 

Неожиданная активность сонной бабушки, по всей видимости, напугала ночного налётчика, в результате чего он быстро выбежал с парадной и скрылся. 

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Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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