Старушка с Лиговки напугала грабителя неожиданной активностью

В Петербурге ночному налётчику не удалось ограбить пенсионерку.

В Петербурге неизвестный пробрался в квартиру пенсионерки на Лиговском проспекте ночью. Он угрожал ей расправой, требую у сонной пожилой женщины деньги. Однако бабушке удалось самой расправится с грабителем.

В отделение полиции Фрунзенского района 67-летняя петербурженка обратилась 27 октября. Она сообщила, что ее разбудил стук камня о стекло. Затем в расположенной на первом этаже квартире появился высокий мужчина в кофте с серым капюшоном. Он грубо схватил пенсионерку за руки и потребовал дать ему деньги. Заявительница смогла выбраться из рук грабителя, после чего активно стучала и звонила соседям в двери, а также кричать о помощи.

Неожиданная активность сонной бабушки, по всей видимости, напугала ночного налётчика, в результате чего он быстро выбежал с парадной и скрылся.