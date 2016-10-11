На Лесопарковой насмерть сбили человека

В Красногвардейском районе Петербурга насмерть сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Лесопарковой улице, в Красногвардейском районе Петербурга насмерть сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



На данный момент нет подробностей инцидента.



Очевидцы сообщают, что на место уже прибыли врачи скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД.

