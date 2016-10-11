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На Лесопарковой насмерть сбили человека

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В Красногвардейском районе Петербурга насмерть сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Лесопарковой улице, в Красногвардейском районе Петербурга насмерть сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На данный момент нет подробностей инцидента.

Очевидцы сообщают, что на место уже прибыли врачи скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД.
 

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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