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На Ленсовета агрессивный мужчина с автоматом из окна обкидывал прохожих
Сегодня, 20:49
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TretyakovaS
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На Ленсовета агрессивный мужчина с автоматом из окна обкидывал прохожих

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В Московском районе Петербурга дебошир разбил в квартире стекло и начал кидать в прохожих различные предметы. При нем также был автомат. Об этом сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в доме по адресу Ленсовета,93 дебоширил мужчина.

По словам очевидцев, он разбил стекло в квартире, затем начал кричать и кидать в прохожих различные предметы. Также сообщается, что при нем был автомат. Настоящий он или нет - пользователи не уточняют.

На место вызвали сотрудников полиции.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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