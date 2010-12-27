Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в доме по адресу Ленсовета,93 дебоширил мужчина.
По словам очевидцев, он разбил стекло в квартире, затем начал кричать и кидать в прохожих различные предметы. Также сообщается, что при нем был автомат. Настоящий он или нет - пользователи не уточняют.
На место вызвали сотрудников полиции.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:49
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На Ленсовета агрессивный мужчина с автоматом из окна обкидывал прохожих
В Московском районе Петербурга дебошир разбил в квартире стекло и начал кидать в прохожих различные предметы. При нем также был автомат. Об этом сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в доме по адресу Ленсовета,93 дебоширил мужчина.