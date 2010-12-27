На Ленсовета агрессивный мужчина с автоматом из окна обкидывал прохожих

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В Московском районе Петербурга дебошир разбил в квартире стекло и начал кидать в прохожих различные предметы. При нем также был автомат. Об этом сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".