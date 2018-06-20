На Ленинском автомобиль сделал сальто, есть пострадавшие

Автомобиль Daewoo Nexia перевернулся после столкновения с Toyota.

Ночью 27 апреля произошло жуткое ДТП. Автомобиль Daewoo Nexia перевернулся после столкновения с Toyota. Об этом рассказали очевидцы.

ДТП случилось 27 апреля около 00:35. В ГИБДД сообщили, что Toyota наехала на препятствие, после чего столкнулась с Daewoo Nexia.После этого второй автомобиль сделал сальто и перевернулся на крышу.

Водитель Daewoo Nexia 1996 года рождения получил травмы средней степени тяжести. Также пострадали его пассажирки 1997 и 1977 года рождения, у них травмы средней тяжести.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург