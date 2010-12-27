"ПСК" через суд заставит "Ленфильм" оплатить долг в 10,8 миллионов рублей

Представителей "Ленфильма" вызовут в суд, чтобы попытаться вернуть деньги за использованное электричество.

АО "Петербургская сбытовая компания" обратилась с двумя исковыми заявлениями в петербургский суд. Предприятие хочет взыскать с АО "Ленфильм" долг за электричество. В Арбитражном суде изучает возможность возмещения киностудией 2,3 миллионов рублей за использование электроресурсами с октября по ноябрь. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Представители истца отметили, что также у "Ленфильма" образовалась задолженность за период с января по февраль 2018 года. Она составляет 6,8 миллионов рублей. В общей сложности киностудия должна "ПСК" 10,8 миллионов рублей.

Напомним, что ранее ПСК пытался признать "Ленфильм" банкротом, но киностудия сумела погасить долги до судебного разбирательства.

Фото: Вконтакте

