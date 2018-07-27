На Латышских Стрелков ночью горела квартира: соседи увидели открытый огонь

Пожарные в темноте пытались обнаружить людей в помещении.

В Невском районе Петербурга в ночь на 27 июля горела жилая квартира. О произошедшем сообщили соседи погорельцев. По их сведениям, полыхало помещение на шестом этаже по адресу улица Латышских Стрелков, 5 корпус 1.

На место были вызваны экстренные службы. Из окон очевидцы увидели сильный огонь, который вырывался из открытого окна. К дом быстро добрались экстренные службы. Однако, спасатели долгое время не могли проникнуть в помещение из-за припаркованных автомобилей. После ликвидации пламени пожарные обследовали выгоревшую квартиру с фонариками.

На данный момент поступили сведения о двух погибших. Об этом рассказали свидетели событий, ссылаясь на информацию от пожарных и представителей жилкомсервиса. Однако, ведомство ГУ МЧС не подтверждает, что в результате возгорания есть пострадавшие.

В тушении пламени участовало 15 человек личного состава МЧС по региону

Фото и видео: Piter.tv