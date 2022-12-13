На Лапинском проспекте полыхает пожар в ангаре

Обошлось без пострадавших.

В Красногвардейском районе Петербурга локализовали пожар в ангаре. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Сегодня, 30 марта, в 20:18 поступило сообщение на пульт спасателей, что начался пожар по адресу: Красногвардейский район, Лапинский проспект, д. 1. По данным МЧС, горели гаражи и ангар на общей площади 250 кв. метров.

В 22:44 спасатели локализовали пожар. Обошлось без пострадавших. Огонь тушили 5 единиц техники и 23 пожарных.

Видео: Telegram / МЧС России

