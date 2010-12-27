На Кузнецовской "бомбила" сорвал с шеи пьяной клиентки золотую цепочку с крестом

В Московском районе таксист взял у пассажирки всего сто рублей за проезд, но при этом украл у женщины ювелирное украшение.

Поздно вечером 18 марта молодая девушка стала жертвой ограбления. У пострадавшей украли золотую цепочку с крестом. Преступником оказался мигрант, подрабатывающий частным извозом. От подобрал нетрезвую клиентку около клуба “Папанин” на Московском проспекте. Мужчина довез пассажирку до ее дома по Кузнецовской улице. Проявив галантность, шофер проводил нетрезвую петербурженку до парадной, поддерживая ее под руку. Когда девушка собралась зайти внутрь, резким движением таксист сорвал с ее шеи украшение, вбежал в машину и скрылся с места преступления.

Ситуацию засняла камера видеонаблюдения. Благодаря видео-доказательству оперативники смогли установить марку машины с номерами, а позже и личность злоумышленника. Полиция прибыла по адресу регистрации гражданина, но дома его не оказалось.

Подруга жертвы рассказала, что за свои услуги водитель взял всего сто рублей. Очевидно, он изначально рассчитывал поживиться чем-нибудь ценным. заявительница оценила материальный ущерб в размере 20 тысяч рублей.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

