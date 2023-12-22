Подозреваемого в убийстве таксиста в Сланцевском районе заключили под стражу

Подозреваемый нанес водителю такси не менее 10 колото-резанных ранений.

В Сланцевском районе Ленобласти избрана мера пресечения местному жителю, подозреваемому в совершении убийства. Об этом сообщила Сланцевская городская прокуратура.

Прокуратура поддержала ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 23-летнему местному жителю, который подозревается в совершении убийства.

По версии следствия, не позднее 18 марта, находясь в автомобиле, подозреваемый нанес водителю такси не менее 10 колото-резанных ранений, от которых тот скончался на месте.

Видео: прокуратура Ленобласти