На Курляндской спасатели эвакуировали детский приют из-за короткого замыкания

Сейчас петербуржцам из "Транзита" ничего не угрожает.

В Адмиралтейском районе Петербурга утром 18 июля пожарные машины и спасатели окружили здание детского приюта. Причиной вызова экстренных служб стало короткое замыкание в доме под номером 20 на Курляндской улице. Там располагается социальный приют "Транзит".

По сведениям специалистом, проблема возникла на пятом этаже здания. На месте работали три расчета ГУ МЧС. Воспитанников и сотрудников организации временно эвакуировали на улицу. Сейчас петербуржцы вернулись в здание.

Из-за блокировки улицы пожарными машинами на дороге по курляндской образовалась транспортная пробка. Машины стояли в два направления. Сейчас преграды для водителей нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб