На Купчинской улице из-за прорыва трубы затоплено 200 "квадратов" территории

На место аварии приехала бригада.

Во Фрунзенском районе накануне, 5 февраля, забил фонтан из холодной воды. У домов № 29 и № 30 по Купчинской улице прорвало трубу. Об этом сообщил очевидец в группе "Купчино - Фрунзенский район / Подслушано".

Горожане по рекомендовали жителям ближайших домов перепарковать машины в другое место. На точку уже прибыла бригада. Специалисты заключили, что вода растеклась по территории 200 квадратных метров.

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Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район Подслушано