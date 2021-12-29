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На Купчинской улице из-за прорыва трубы затоплено 200 "квадратов" территории
Сегодня, 10:17
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На Купчинской улице из-за прорыва трубы затоплено 200 "квадратов" территории

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На место аварии приехала бригада.

Во Фрунзенском районе накануне, 5 февраля, забил фонтан из холодной воды. У домов № 29 и № 30 по Купчинской улице прорвало трубу. Об этом сообщил очевидец в группе "Купчино - Фрунзенский район / Подслушано".

Горожане по рекомендовали жителям ближайших домов перепарковать машины в другое место. На точку уже прибыла бригада. Специалисты заключили, что вода растеклась по территории 200 квадратных метров. 

Ранее на Piter.tv: злоумышленник предупредил правоохранителей о газовой атаке в метро Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район Подслушано

Теги: водоканал, коммунальщики, купчино, купчинская улица, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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