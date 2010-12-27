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На Купчинской полыхал автомобиль
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TretyakovaS
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На Купчинской полыхал автомобиль

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Утром 5 мая на Купчинской улице загорелся автомобиль.

Утром 5 мая на Купчинской улице возле дома №4 загорелся автомобиль. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, машина сгорела полностью. О причинах возгорания не сообщается.

На месте работали пожарные.

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Теги: новости петербурга , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб

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