На Купчинской полыхал автомобиль

Утром 5 мая на Купчинской улице загорелся автомобиль.

Утром 5 мая на Купчинской улице возле дома №4 загорелся автомобиль. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, машина сгорела полностью. О причинах возгорания не сообщается.

На месте работали пожарные.