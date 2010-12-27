На Купчинской полыхал автомобиль

Утром 5 мая на Купчинской улице возле дома №4 загорелся автомобиль. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам очевидцев, машина сгорела полностью. О причинах возгорания не сообщается.
На месте работали пожарные.
Утром 5 мая на Купчинской улице загорелся автомобиль.
Утром 5 мая на Купчинской улице возле дома №4 загорелся автомобиль. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам очевидцев, машина сгорела полностью. О причинах возгорания не сообщается.
На месте работали пожарные.