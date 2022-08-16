В МВД рассказали о предварительных причинах трагедии.

На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели". Соответствующее заявление сделали представители региональных правоохранительных органов. В пресс-службе МВД пояснили, что смертельная авария зафиксирована на трассе Курганинск - Армавир в Краснодарском крае около 05:25 утра. ДТП произошло в двух укилометрах от города Курганинска в сторону Армавира. Участниками стали "Лада Приора" и "Газель".

Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с грузовым транспортом. жертвами трагедии стали автомобилист и его четверо пассажиров. Водитель и пассажир "Газели" получили травмы. В текущий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, а также личности погибших.

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Фото и видео: Telegram / 23 МВД