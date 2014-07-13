В Невском районе следователи из Подмосковья блокировали фуры с водкой

В Невском районе в гаражном кооперативе работают следователи из Московской области. По словам очевидцев, есть задержанные.

В Невском районе в гаражном кооперативе работают следователи из Московской области. Об этом 2 ноября сообщает "Фонтанка".



По словам очевидцев, 2 ноября около 19.00 в гаражном кооперативе на улице Кржижановского скопились сотрудники полиции, также наблюдается скопление техники. В гаражи приехало несколько микроавтобусов с сотрудниками, которые заблокировали выезд и задержали фуры. Один из местных жителей рассказал, что "в фурах нашли водку, а тех, кто ждал груз, заковали в наручники".



По данным издания, в Невском районе работают следователи ГУ МВД по Московской области.