На Кронштадтской улице впритык к дому полыхают мусорные отходы

Очевидцы опасаются, что огонь перекинется на жилой дом.

Вечером 6 августа, на Кронштадтской улице у трамвайного загорелись мусорные отходы. На кадрах видео, которым поделились пользователи Соцсетей видно, что пожар вот-вот перекинется на жилой дом.

Жильцы дома около которого образовалось пламя отмечают, что мусор лежит под окнами неделями. Среди отходов часто встречаются легковоспламеняемые предметы такие, как доски и разнообразные строительные материалы.

По словам очевидцев, на место возгорания уже прибыли пожарные службы.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК