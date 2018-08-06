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На Кронштадтской улице впритык к дому полыхают мусорные отходы

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Очевидцы опасаются, что огонь перекинется на жилой дом.

Вечером 6 августа, на Кронштадтской улице у трамвайного загорелись мусорные отходы. На кадрах видео, которым поделились пользователи Соцсетей видно, что пожар вот-вот перекинется на жилой дом.

Жильцы дома около которого образовалось пламя отмечают, что мусор лежит под окнами неделями. Среди отходов часто встречаются легковоспламеняемые предметы такие, как доски и разнообразные строительные материалы. 

По словам очевидцев, на место возгорания уже прибыли пожарные службы. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: петербург пожар , пожар
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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